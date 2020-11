Verona, i convocati per il Benevento: un recupero per Juric e la decisione su Colley (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVerona – Ivan Juric ha sciolto i dubbi in vista del posticipo odierno con il Benevento. Il tecnico del Verona ha diramato la lista dei convocati per il match con i giallorossi di Filippo Inzaghi, in programma alle 20:45 al “Benetegodi“. Gialloblu in emergenza ma l’allenatore croato avrà regolarmente a disposizione due pedine. Juric preso la decisione definitiva su Colley, convocando l’attaccante gambiano arrivato in estate dall’Atalanta. La sorpresa è rappresentata dal difensore turco Cetin, arruolato dopo il problema muscolare che lo aveva costretto ai box nei giorni scorsi. Questi, nel dettaglio, i 24 convocati del Verona per il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ivanha sciolto i dubbi in vista del posticipo odierno con il. Il tecnico delha diramato la lista deiper il match con i giallorossi di Filippo Inzaghi, in programma alle 20:45 al “Benetegodi“. Gialloblu in emergenza ma l’allenatore croato avrà regolarmente a disposizione due pedine.preso ladefinitiva su, convocando l’attaccante gambiano arrivato in estate dall’Atalanta. La sorpresa è rappresentata dal difensore turco Cetin, arruolato dopo il problema muscolare che lo aveva costretto ai box nei giorni scorsi. Questi, nel dettaglio, i 24delper il ...

