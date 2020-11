Vent’anni di vita umana nello Spazio. Tutti i record italiani sulla Iss (Di lunedì 2 novembre 2020) Da vent’anni l’uomo abita stabilmente l’orbita terrestre. Era il 2 novembre del 2000 quando il comandante americano William Shepherd e i due ingegneri di volo russi Sergej Konstantinovič Krikalëve e Jurij Pavlovič Gidzenko aprirono il portellone del modulo Zvezda e fecero il loro ingresso nella Stazione spaziale internazionale. Da allora si sono susseguiti altri 238 astronauti, di cui cinque italiani, per un’avventura destinata a durare ancora diversi anni, seppur in diverse modalità, tra turismo spaziale ed evoluzione commerciale. E per l’Italia, ha detto il presidente dell’Asi Giorgio Saccoccia, “grazie all’esperienza acquisita sull’Iss, adesso possiamo giocare un ruolo da leader anche sull’orbita lunare e sulla superficie del nostro satellite”. UN LABORATORIO IN ... Leggi su formiche (Di lunedì 2 novembre 2020) Da vent’anni l’uomo abita stabilmente l’orbita terrestre. Era il 2 novembre del 2000 quando il comandante americano William Shepherd e i due ingegneri di volo russi Sergej Konstantinovič Krikalëve e Jurij Pavlovič Gidzenko aprirono il portellone del modulo Zvezda e fecero il loro ingresso nella Stazione spaziale internazionale. Da allora si sono susseguiti altri 238 astronauti, di cui cinque, per un’avventura destinata a durare ancora diversi anni, seppur in diverse modalità, tra turismo spaziale ed evoluzione commerciale. E per l’Italia, ha detto il presidente dell’Asi Giorgio Saccoccia, “grazie all’esperienza acquisita sull’Iss, adesso possiamo giocare un ruolo da leader anche sull’orbita lunare esuperficie del nostro satellite”. UN LABORATORIO IN ...

