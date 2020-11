Uomini e Donne: Beatrice Valli rivela quando sposerà Marco Fantini (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo la nascita delle figlie Bianca e Azzurra, Beatrice Valli e Marco Fantini, sono pronti a diventare marito e moglie. I due hanno dovuto attendere prima di fissare la data del matrimonio, prima perché Bea era incinta e non avrebbe voluto sposarsi col pancione, come aveva dichiarato a Silvia Toffanin a Verissimo, poi causa Covid-19. … L'articolo Uomini e Donne: Beatrice Valli rivela quando sposerà Marco Fantini Leggi su dailynews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo la nascita delle figlie Bianca e Azzurra,, sono pronti a diventare marito e moglie. I due hanno dovuto attendere prima di fissare la data del matrimonio, prima perché Bea era incinta e non avrebbe voluto sposarsi col pancione, come aveva dichiarato a Silvia Toffanin a Verissimo, poi causa Covid-19. … L'articolosposerà

6000sardine : Le parole del Presidente della Liguria #Toti ci lasciano impietriti. Riferirsi a delle persone come fossero risors… - 6000sardine : @GiovanniToti Immaginare le persone come mere risorse economiche prima che esseri umani, uomini e donne che custodi… - berlusconi : Gli USA Sono il punto di riferimento delle donne e degli uomini liberi. Il bilancio della Presidenza di Donald Trum… - ConquerAnger : @perchetendenza DECISIONE ASSURDA! Come pensate che si sentono gli uomini dopo una sentenza del genere?! BASTA dif… - m_mumi : @AdalucDe Concordo troppi uomini e assenza di donne sul ponte di comando a livello regionale e di governo ..il nost… -