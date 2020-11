Tre tunisini clandestini nel rimorchio-frigo: respinti e rimessi sulla nave (Di lunedì 2 novembre 2020) Le operazioni di prevenzione e repressione dell’immigrazione clandestina poste in essere dal personale della Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Salerno, congiuntamente con la locale Agenzia delle Dogane e con le altre Forze di Polizia, hanno permesso di respingere e rimpatriare tre clandestini tunisini. Alle ore 10.15 di lunedì 2 novembre, personale della Polizia di Stato procedeva all’apertura di un rimorchio frigorifero appena sbarcato dalla motonave Catania, giunta nella mattinata in questa porto commerciale, che secondo la bolla doganale avrebbe dovuto contenere dei fusti di alici. Dopa aver rotto i sigilli alla presenza del personale dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza, il personale della Polizia di Frontiera di Salerno scopriva tre ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 2 novembre 2020) Le operazioni di prevenzione e repressione dell’immigrazione clandestina poste in essere dal personale della Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Salerno, congiuntamente con la locale Agenzia delle Dogane e con le altre Forze di Polizia, hanno permesso di respingere e rimpatriare tre. Alle ore 10.15 di lunedì 2 novembre, personale della Polizia di Stato procedeva all’apertura di unrifero appena sbarcato dalla motoCatania, giunta nella mattinata in questa porto commerciale, che secondo la bolla doganale avrebbe dovuto contenere dei fusti di alici. Dopa aver rotto i sigilli alla presenza del personale dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza, il personale della Polizia di Frontiera di Salerno scopriva tre ...

