Sondaggi elettorali Bidimedia: calano Lega e Pd, su M5S e FDI (Di lunedì 2 novembre 2020) calano Lega e Pd, crescono Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle. Questi in sintesi i dati dei Sondaggi elettorali Bidimedia. Rispetto alla rilevazione di fine settembre, il Carroccio perde mezzo punto e si attesta al 25%. Flette leggermente anche il Partito Democratico che scende al 22,1%. Sono meno di tre i punti di distacco tra le due forze politiche. Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle guadagnano entrambe 3 decimi: i primi si portano al 15,7% mentre i secondi al 14,3%. Buon risultato anche per Forza Italia che incassa due decimi e sale al 6,1%. Nelle retrovie, La Sinistra (3,1%) sorpassa Italia Viva che ritorna sotto la soglia di sbarramento del 3% (2,9%). Giù anche Azione data al 2,5%. Tutti gli altri partiti sono dati sotto il 2% a cominciare da Europa Verde (1,7%) e ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 2 novembre 2020)e Pd, crescono Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle. Questi in sintesi i dati dei. Rispetto alla rilevazione di fine settembre, il Carroccio perde mezzo punto e si attesta al 25%. Flette leggermente anche il Partito Democratico che scende al 22,1%. Sono meno di tre i punti di distacco tra le due forze politiche. Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle guadagnano entrambe 3 decimi: i primi si portano al 15,7% mentre i secondi al 14,3%. Buon risultato anche per Forza Italia che incassa due decimi e sale al 6,1%. Nelle retrovie, La Sinistra (3,1%) sorpassa Italia Viva che ritorna sotto la soglia di sbarramento del 3% (2,9%). Giù anche Azione data al 2,5%. Tutti gli altri partiti sono dati sotto il 2% a cominciare da Europa Verde (1,7%) e ...

AnnaP1953 : RT @LegaPremier: Sondaggi elettorali EMG, la fiducia in Conte cala del 5% in una settimana - TortoricAurelio : RT @LegaPremier: Sondaggi elettorali EMG, la fiducia in Conte cala del 5% in una settimana - LegaPremier : Sondaggi elettorali EMG, la fiducia in Conte cala del 5% in una settimana - Mariang47614228 : RT @fdragoni: Prima la propaganda per #Biden. Nascosti i dati grezzi che vedevano #Trump in vantaggio (e.g. statistiche su iscrizioni ai re… - LB19712 : RT @fdragoni: Prima la propaganda per #Biden. Nascosti i dati grezzi che vedevano #Trump in vantaggio (e.g. statistiche su iscrizioni ai re… -