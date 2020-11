Smalling governatore di Roma | tutti danno il meglio al suo fianco

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 novembre 2020) Il ritorno in campo diha già cambiato volto alla difesa della: due partite giocate e due clean sheet all’attivo Sarà un caso o forse no, ma la sola presenza sul rettangolo verde di Chrisha improvvisamente alzato il livello difensivo della. Zero reti subite nei 150 minuti con l’inglese a governare il reparto. Il check di giovedì sera contro il CSKA Sofia aveva fornito già le prime indicazioni: un’oretta scarsa da padrone al cospetto di una formazione bulgara tutt’altro che remissiva. Ben più agevole, strano a dirsi, l’esordio in Serie A contro la Fiorentina, schierata senza vere punte di ruolo da Beppe Iachini. I movimenti di Ribery e Callejon non hanno infatti in alcun modo scalfito la difesa di Fonseca, concedendo a Mirante ...