Serie A, tutti i giocatori contagiati squadra per squadra: chi non può giocare causa Covid-19 (Di lunedì 2 novembre 2020) La curva epidemiologica in Italia è tornata a puntare con decisione verso l’alto. Con tutto quel che ne consegue anche a livello sportivo, con i giocatori di Serie A che ovviamente non sono esenti dal Covid-19. Già una partita rinviata, Genoa-Torino che si recupererà il 4 di novembre, e una partita annullata, Juventus-Napoli, ma la situazione è in continua evoluzione con diversi casi squadra per squadra. Il regolamento della Lega di Serie A è uguale a quello della Uefa: con 13 giocatori, compreso un portiere, di quelli inseriti nella lista che hanno il numero di maglia, si può giocare. Se una squadra ha 10 casi di positività in una ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) La curva epidemiologica in Italia è tornata a puntare con decisione verso l’alto. Con tutto quel che ne consegue anche a livello sportivo, con idiA che ovviamente non sono esenti dal-19. Già una partita rinviata, Genoa-Torino che si recupererà il 4 di novembre, e una partita annullata, Juventus-Napoli, ma la situazione è in continua evoluzione con diversi casiper. Il regolamento della Lega diA è uguale a quello della Uefa: con 13, compreso un portiere, di quelli inseriti nella lista che hanno il numero di maglia, si può. Se unaha 10 casi di positività in una ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie tutti “Serie A Highlights” [VIDEO] Tutti i gol della 6^ giornata FantaMaster Marietti 1820, Covid blocca Parole in viaggio

L'emergenza sanitaria torna a interrompere il cammino di "Parole in viaggio", l'iniziativa organizzata da Marietti 1820 per celebrare i duecento anni della casa editrice: sarà annullato l'appuntamento ...

Calcio a 5: Serie B, Pettinari regala i primi tre punti al Corinaldo

2' di lettura Senigallia 02/11/2020 - In pochissimi si aspettavano la vittoria dei corinaldesi, tantomeno il Futsal Potenza Picena squadra di professionisti di lunga data. Il Corinaldo, dal canto suo, ...

