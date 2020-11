Roma, una foto di Gigi Proietti “illuminerà” Campidoglio e Colosseo (Di lunedì 2 novembre 2020) Una foto di Gigi Proietti verrà proiettata da questa sera sulla facciata del Campidoglio e del Colosseo. È l’omaggio di Roma all’attore scomparso oggi voluto dalla Sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Oggi il nostro cuore è colmo di dolore e di tristezza. Gli italiani e i Romani hanno perso una parte della loro anima. Un grande artista che ha raccontato il nostro Paese con ironia e intelligenza. Il suo sorriso era sempre coinvolgente: era impossibile sottrarsi alla sua genialità. Così Roma vuole ricordarlo. Alle 19 proietteremo sulla facciata di Palazzo Senatorio, in piazza del Campidoglio, una foto di Gigi Proietti. Ci ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 novembre 2020) Unadiverrà proiettata da questa sera sulla facciata dele del. È l’omaggio diall’attore scomparso oggi voluto dalla Sindaca di, Virginia Raggi. “Oggi il nostro cuore è colmo di dolore e di tristezza. Gli italiani e ini hanno perso una parte della loro anima. Un grande artista che ha raccontato il nostro Paese con ironia e intelligenza. Il suo sorriso era sempre coinvolgente: era impossibile sottrarsi alla sua genialità. Cosìvuole ricordarlo. Alle 19 proietteremo sulla facciata di Palazzo Senatorio, in piazza del, unadi. Ci ...

