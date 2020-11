Pechino controlla l’indagine Oms sull’origine del Covid Scoop Nyt

Leggi su formiche

(Di lunedì 2 novembre 2020) “Nove mesi e più di 1,1 milioni di morti dopo, non esiste ancora un’indagine trasparente e indipendente sull’origine del virus”. La Cina ha ostacolato questi sforzi e i vertici dell’Organizzazione mondiale della sanità le hanno ceduto le redini dell’indagine. A scriverlo è il New York Times, non è un sito vicino al presidente statunitense Donald Trump, che ad aprile fu sommerso dalle critiche per aver bloccato i fondi all’Oms. La ragione di quella scelta del tycoon? L’Oms avrebbe insabbiato insieme alla Cina l’emergenza coronavirus causando molte più vittime. A giudicare dall’inchiesta del New York Times sembra proprio che Trump abbia avuto qualche valida ragione. “Quando la prima epidemia di Sars ha iniziato a diffondersi in Cina alla fine del 2002, i funzionari hanno nascosto ...