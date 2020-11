Maurizio Costanzo e le lacrime di dolore “Rimarrà vivo nella mente di tutti…” (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, del teatro, della politica che hanno voluto salutare il grande Gigi Proietti. L’attore è morto nella notte, in seguito ad un attacco cardiaco. Oggi, tutto il mondo dello spettacolo e non piange la scomparsa dell’attore, morto nella stessa giornata in cui avrebbe compiuto ben 80 anni. Gigi Proietti, è morto il maestro della recitazione Tra i tanti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, che hanno voluto salute Gigi c’è il grande Maurizio Costanzo. Quest’ultimo pare avesse già in mente di fare un grande regalo a Gigi, ovvero omaggiarlo nel corso della puntata del suo show Maurizio Costanzo Show e fargli gli auguri in diretta. Purtroppo non ... Leggi su aciclico (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, del teatro, della politica che hanno voluto salutare il grande Gigi Proietti. L’attore è mortonotte, in seguito ad un attacco cardiaco. Oggi, tutto il mondo dello spettacolo e non piange la scomparsa dell’attore, mortostessa giornata in cui avrebbe compiuto ben 80 anni. Gigi Proietti, è morto il maestro della recitazione Tra i tanti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, che hanno voluto salute Gigi c’è il grande. Quest’ultimo pare avesse già indi fare un grande regalo a Gigi, ovvero omaggiarlo nel corso della puntata del suo showShow e fargli gli auguri in diretta. Purtroppo non ...

