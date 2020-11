Locatelli: 'Non chiamatelo coprifuoco, non siamo in guerra' (Di lunedì 2 novembre 2020) "Se riuscissimo tutti a non usare la parola coprifuoco, che nel vissuto delle persone evoca una restrizione delle libertà, e cambiarla con restrizioni di movimento sarebbe meglio. Non si mettono in ... Leggi su globalist (Di lunedì 2 novembre 2020) "Se riuscissimo tutti a non usare la parola, che nel vissuto delle persone evoca una restrizione delle libertà, e cambiarla con restrizioni di movimento sarebbe meglio. Non si mettono in ...

chetempochefa : 'E' chiaro che la scuola può essere una misura da considerare. Però la scuola forma non solo cultura, ma anche citt… - ZZiliani : Il Sassuolo (molto rimaneggiato) ha vinto a Napoli con merito. Ma a inizio secondo tempo, sullo 0-0, l'arbitro avre… - fleinaudi : #Locatelli Presidente del Consiglio Superiore di Sanità: “Non ha senso” Toh, chi lo avrebbe mai detto ... Al netto… - FrankJack90 : @Adnkronos ah il movimento non è una libertà? quindi un carcerato che è in restrizione di movimento poichè dentro u… - Giusepp80706236 : E come lo chiamiamo allora? Galera? #Locatelli -