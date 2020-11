Lo sport giocato è ormai in una bolla piena di spifferi

Leggi su ecodibergamo

(Di lunedì 2 novembre 2020) Il basket di A2 maschile, quello delle bergamasche Bergamo e Treviglio, ha rinviato di una settimana l’inizio del campionato, la pallavolo di A2 maschile, in cui milita l’Agnelli Tipiesse, è partita da tre giornate ma non se la passa bene se nel terzo turno si è disputato solo un match. Il rugby aveva già provveduto da giorni a spostare l’inizio dei tornei dalla A alla C a gennaio. Stessa decisione presa nel calcio per i campionati dei dilettanti dall’Eccellenza in giù, che – fermatisi dopo la terza giornata – addirittura si rimetteranno in moto a febbraio. Per non dire di tante altre discipline che procedono a singhiozzo e in certi casi non hanno mai ricominciato. Per non dire di tutto lodi base fermato dal Dpcm. Tornando al calcio, sta diventando un’agonia il campionato di Serie D, falcidiato ...