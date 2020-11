LIVE Nuoto, ISL Budapest 2020 (2 novembre) in DIRETTA: Miressi trionfa nei 100 stile! Pilato, Carraro e Castiglioni, Martinenghi e Scozzoli: che battaglie sui 100 rana! (Di lunedì 2 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.09: Una grande progressione dell’azzurro che è andato a rimontare nel finale il brasiliano ed ha vinto con distacco la gara regina. La classifica: Energy Standard 308, Titans 257, Breakers 216, Centurions 165 16.08: ALESSANDRO Miressi!!!!! 46″27 PER L’AZZURRO CHE VA A VINCERE I 100 stile!!! Secondo posto per Pieroni e terzo per Chierighini 16.07: A metà gara Chierighini e Miressi davanti 16.06: Ci sono Miressi e Chierigini al via per gli Aqua Centurions, Richards, Timmers, Bilis e Kolesnikov, Chadwick e Pieroni i loro avversari 16.05: Vince la Haughey in 51″30, secondo posto per Wasick, terzo posto per Heemskerk, gli Aqua Centurions non totalizzano punti 16.04: A metà gara Haughey, Wasick e ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.09: Una grande progressione dell’azzurro che è andato a rimontare nel finale il brasiliano ed ha vinto con distacco la gara regina. La classifica: Energy Standard 308, Titans 257, Breakers 216, Centurions 165 16.08: ALESSANDRO!!!!! 46″27 PER L’AZZURRO CHE VA A VINCERE I 100!! Secondo posto per Pieroni e terzo per Chierighini 16.07: A metà gara Chierighini edavanti 16.06: Ci sonoe Chierigini al via per gli Aqua Centurions, Richards, Timmers, Bilis e Kolesnikov, Chadwick e Pieroni i loro avversari 16.05: Vince la Haughey in 51″30, secondo posto per Wasick, terzo posto per Heemskerk, gli Aqua Centurions non totalizzano punti 16.04: A metà gara Haughey, Wasick e ...

Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, ISL Budapest 2020 (2 novembre) in DIRETTA: Pilato, Ca… - zazoomblog : LIVE Nuoto ISL Budapest 2020 in DIRETTA. Rane da sogno: Pilato batte Carraro e Castiglioni! Secondo Martinenghi. Ri… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AlessandroMiressi #AriannaCastiglioni LIVE Nuoto, ISL Budapest 2020 in DIRETTA: Benedetta Pila… - 3_lorella : Dopo giorni d'insonnia e di dolori in cui mi sono imtossicata con il live del gfvip,sono ritornata al sole,al mare… - fattidinuoto : Oggi debuttano Tokyo Frog Kings (nome più brutto, logo più bello) e Toronto Titans (nome più bello, logo più brutto… -