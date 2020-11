Lecce-Pescara 2020 | salentini vittoriosi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 3 novembre 2020) I pugliesi esconoda questoe salgono a quota 9 punti. I mattatori della serata sono Stepinski (doppietta) e Coda. Per gli abruzzesi l’unica rete della sfida è stata di Maistro. Prima vittoria in casa per il, che interrompe la striscia di tre gare senza vittoria, mentre ilresta ultimo in classifica. Quali formazioni hanno scelto i tecnici? Corini propone il 4-3-1-2, con Gabriel tra i pali e difesa a quattro formata da Adjapong, Lucioni, Meccariello e Calderoni. In mezzo al campo Paganini, Tachtsidis ed Henderson, con Mancosu a supportare il tandem Coda-Stepinski. Il tecnico giallorosso non sarà presente in panchina causa squalifica.Massimo Oddo scioglie i dubbi legati al modulo e disegna la squadra col 3-5-2. ...