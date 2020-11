La didattica a distanza per le scuole superiori è un errore che colpirà i più poveri (Di lunedì 2 novembre 2020) Inutile girarci intorno: la “messa in didattica a distanza” (ma sarebbe più onesto dire “chiusura”) delle scuole di secondo grado è un errore. Una follia, un gesto (come vedremo tra breve) addirittura stupido e disperato. Colpisce soprattutto gli ultimi, i più deboli, coloro che devono già recuperare un disagio sociale. I più poveri, che ovviamente esistono, e solo nell’istruzione hanno la loro speranza di riscatto. Ma colpisce tutti. Un gesto folle, dunque: non una sorpresa, però. È bene ricordare che su questo giornale, nei giorni ormai lontani di agosto avevo scritto che le cosiddette “linee guida” contenevano già l’intenzione trasparente della chiusura, che traspariva in modo chiaro dalle scelte ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020) Inutile girarci intorno: la “messa in” (ma sarebbe più onesto dire “chiusura”) delledi secondo grado è un. Una follia, un gesto (come vedremo tra breve) addirittura stupido e disperato. Colpisce soprattutto gli ultimi, i più deboli, coloro che devono già recuperare un disagio sociale. I più, che ovviamente esistono, e solo nell’istruzione hanno la loro speranza di riscatto. Ma colpisce tutti. Un gesto folle, dunque: non una sorpresa, però. È bene ricordare che su questo giornale, nei giorni ormai lontani di agosto avevo scritto che le cosiddette “linee guida” contenevano già l’intenzione trasparente della chiusura, che traspariva in modo chiaro dalle scelte ...

