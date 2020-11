Juventus | frecciate dalla Spagna | “In Italia non marcano Ronaldo”

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 2 novembre 2020) Laha battuto lo Spezia per 4-1, conquistando tre punti importanti e salendo di nuovo ai piani alti della classifica dopo due pareggi di fila. Contro Crotone e Verona era mancato lo spirito dei bianconeri, capaci di reagire soltanto nel momento in cui si trovavano sotto con il punteggio. A dire il vero, anche il match del Manuzzi ha vissuto una situazione di stallo, risolta dal rientro in campo di Cristiano Ronaldo dopo due settimane di pausa forzata. La doppietta del portoghese ha aperto e chiuso il conto delle reti del secondo tempo e certificato ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, l’importanza di CR7 per la squadra di Pirlo. La sua carriera è stata segnata dall’eterno duello con Messi, a segno proprio contro lanell’ultimo mercoledì ...