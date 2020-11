Ginnastica artistica, Campionati Italiani Napoli 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 2 novembre 2020) Nel weekend del 7-8 novembre si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti 2020 di Ginnastica artistica. Sarà il PalaVesuvio di Napoli a ospitare la competizione più importante a livello nazionale, in questa stagione così tormentata si assegneranno i tricoli individuali nel capoluogo campano, dove tra un paio di settimane verranno messi in palio anche gli scudetti della Serie A (gare a squadre). Sarà un testa a testa mozzafiato tra i migliori interpreti del nostro panorama, pronti a sfidarsi uno contro l’altro per la conquista dei vari titoli: sabato si assegneranno quelli del concorso generale individuale, domenica i dieci delle varie specialità. Guarda la Serie A di Ginnastica artistica su DAZN Tantissima ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) Nel weekend del 7-8 novembre si disputeranno iAssolutidi. Sarà il PalaVesuvio dia ospitare la competizione più importante a livello nazionale, in questa stagione così tormentata si assegneranno i tricoli individuali nel capoluogo campano, dove tra un paio di settimane verranno messi in palio anche gli scudetti della Serie A (gare a squadre). Sarà un testa a testa mozzafiato tra i migliori interpreti del nostro panorama, pronti a sfidarsi uno contro l’altro per la conquista dei vari titoli: sabato si assegneranno quelli del concorso generale individuale, domenica i dieci delle varie specialità. Guarda la Serie A disu DAZN Tantissima ...

Nel weekend del 7-8 novembre si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti 2020 di ginnastica artistica. Sarà il PalaVesuvio di Napoli a ospitare la competizione più importante a livello nazionale, ...

Pala Invent, Lido di Jesolo, Venezia. Campionato italiano individuale GOLD di Ginnastica Artistica femminile della Federazione Ginnastica d’Italia categorie Junior 2 e Junior 3. A rappresentare la Cun ...

