Francesco Oppini squalificato dal GF Vip? Interviene Alba Parietti (Di lunedì 2 novembre 2020) Il pubblico del GF Vip chiede la squalifica di Francesco Oppini a causa dei suoi scivoloni sulle donne. Sua madre Alba Parietti è intervenuta. Francesco Oppini è finito al centro della polemica a causa di alcuni scivoloni commessi nei confronti delle donne del Grande Fratello Vip. Scivoloni piuttosto gravi che hanno spinto il pubblico del … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Corriere : Gf Vip, bufera su Francesco Oppini per una frase su Dayane Mello: «A Verona la violentano» - trash_italiano : #GFVIP, un’altra frase choc di Francesco Oppini: 'Flavia Vento è una che rischi di ammazzare di botte' - trash_italiano : #GFVIP, spunta un video choc di Francesco Oppini su Dayane Mello: 'a Verona la violentano' - ssaaarahhhhh : RT @c_est_la_vie86: E poi fanno entrare bettarini che è omofobo sessista e tengono la contessa dentro che ha detto di aver accoltellato un… - herecvmesthesun : RT @nevrsland: Le scuse non sono andate bene per Clemente Russo, per Salvo Veneziano e non andranno bene nemmeno per Francesco Oppini, che… -