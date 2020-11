Elisa Di Francisca | «Olimpiadi addio | divento di nuovo mamma»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 2 novembre 2020) «L’Olimpiade non dipende da me, un figlio sì. E con i figli bisogna stare: escludo, da maggio ad agosto, una rincorsa record e forsennata a Tokyo. Allatterò, crescerò i miei bambini, i Giochi li guarderò alla televisione senza rimpianti. Ho scelto un bambino, non ho scelto me. Indietro non si torna». Elisa Di Francisca racconta al Corriere della Sera la sua scelta: addio alle Olimpiadi, arriva un’altra maternità.