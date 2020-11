Ciclismo | Dylan Groenewegen torna ad allenarsi dopo l’incidente al Giro di Polonia

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 novembre 2020) Il neerlandese, negli ultimi giorni, èto a pedalare per la prima volta da quando, nella frazione inaugurale deldiche si è tenuto in agosto, ha causato la bruttissima caduta di cui è stato vittima il connazionale Fabio Jakobsen. Il velocista della Jumbo-Visma,l’incidente, è stato temporaneamente sospeso dalla sua squadra e dovrebbe riprendere a gareggiare nel 2021. Ad ogni modo, per sapere quando potrà realmentere alle competizioni, bisogna prima aspettare il verdetto del comitato disciplinare dell’UCI. L’Unione Ciclistica Internazionale, infatti, non ha ancora deciso se punire o meno lo sprinter per quanto accaduto ine la Jumbo-Visma, fino a ...