Cervinara | guarita dal Covid la sindaca Lengua

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – “Questa è la distanza che separa casa mia dal municipio. Ora che l’Asl mi ha comunicato di aver finalmente verificato la mia negativizzazione al-19 potrò tornare a percorrerli nuovamente”. E’ questo l’annuncio delladi, Caterina. “Lo farò come sempre a piedi. Desidero camminare per respirare meglio l’aria del mio paese, salutare sia pure da lontano i miei concittadini che non mi hanno mai fatta sentire da sola. Tornerò al comune con animo grato per aver superato una situazione che poteva volgere diversamente e con il pensiero rivolto a coloro che stanno ancora combattendo contro questo virus insidioso. A loro e alle loro famiglie giungano i miei ...