Bettini: "Conte ha lottato ma ora dia senso di una guida unita" (Di lunedì 2 novembre 2020) AGI - "Ora, di fronte all'impennata del contagio, si mette la croce addosso a Conte e al suo governo. Non è onesto né giusto. Conte si è battuto come un leone durante questa tragedia, che ha un andamento imprevedibile, con balzi improvvisi". In un'intervista a la Repubbica Goffredo Bettini, dirigente Pd molto ascoltato da Zingaretti, difende il premier ma invita anche l'esecutivo a fare uno sforzo di prospettiva. Perché, dice Bettini, se da un lato "la situazione italiana, comunque, è simile a quella della Germania, migliore della Francia, della Spagna, del Belgio" è anche "l'ora della responsabilità, delle proposte circostanziate e positive e non degli opportunismi politici meschini e dannosi". Ed è anche "chiaro che in questa ... Leggi su agi (Di lunedì 2 novembre 2020) AGI - "Ora, di fronte all'impennata del contagio, si mette la croce addosso ae al suo governo. Non è onesto né giusto.si è battuto come un leone durante questa tragedia, che ha un andamento imprevedibile, con balzi improvvisi". In un'intervista a la Repubbica Goffredo, dirigente Pd molto ascoltato da Zingaretti, difende il premier ma invita anche l'esecutivo a fare uno sforzo di prospettiva. Perché, dice, se da un lato "la situazione italiana, comunque, è simile a quella della Germania, migliore della Francia, della Spagna, del Belgio" è anche "l'ora della responsabilità, delle proposte circostanziate e positive e non degli opportunismi politici meschini e dannosi". Ed è anche "chiaro che in questa ...

peterkama : bettini : errori sì ma conte si e' battuto #corsera - marinabrunelli1 : @RenatoSouvarine @repubblica meglio che avere degli statisti come Conte Bettini Grillo etc....- - GPerenne : Quanto saranno veloci Bettini ed il PD a scaricare #Conte ? #Governodicialtroni - CorradoOcone : RT @formichenews: Bettini, Conte, Berlusconi. Lo strano tabù del governo di unità nazionale nella bussola di @CorradoOcone ??https://t.… - soteros1 : toninelli no conte no Zinga è floscio speranza non ha il morale Veltroni è sfigato Bettini è dedicato massaggi body… -

Ultime Notizie dalla rete : Bettini Conte Bettini: "Conte ha lottato ma ora dia senso di una guida unita" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Bettini: "Conte ha lottato ma ora dia senso di una guida unita"

In un'intervista a la Repubbica il dirigente del Pd difende il premier ma invita anche l'esecutivo a fare uno sforzo di prospettiva ...

Dai complimenti dell'Europa ai dubbi sulla seconda ondata: perché Conte cala nei sondaggi

Il premier aveva promesso che il governo si sarebbe fatto trovare pronto dinanzi alla seconda ondata, ma le file ai drive in e gli ospedali pieni hanno ...

In un'intervista a la Repubbica il dirigente del Pd difende il premier ma invita anche l'esecutivo a fare uno sforzo di prospettiva ...Il premier aveva promesso che il governo si sarebbe fatto trovare pronto dinanzi alla seconda ondata, ma le file ai drive in e gli ospedali pieni hanno ...