Atalanta, Gasperini: «Prestigio giocare con il Liverpool. Klopp? Un riferimento»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool.

Klopp – «È un riferimento per tutti gli allenatori, è un motivo di Prestigio giocare contro di loro. Il rammarico rimane la mancanza di pubblico, anche nella partita fuori casa. Sentire il loro inno sarebbe stato una grandissima emozione».

INFORTUNI – «Rimarranno fuori De Roon e Gosens. Abbiamo possibilità di recuperare un po' tutti, non ci sono particolari lesioni.

