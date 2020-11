Addio Gigi Proietti | Che malattia aveva il mattatore romano

rtl1025 : Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiac… - matteorenzi : Andarsene nel giorno dei suoi 80 anni è l’ultimo colpo di teatro di un artista straordinario: addio a Gigi #Proietti - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - antlan1 : RT @il_cappellini: Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - linailygregorio : RT @MasterAb88: Addio Gigi. Un grande dello spettacolo. #gigiproietti -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Gigi

Gigi Proietti è morto a 80 anni: il celebre mattatore romano era ricoverato in una clinica per gravi problemi cardiaci.Gigi Proietti è morto nel giorno del suo compleanno: ha avuto un infarto Nella notte Gigi Proietti è morto. Il suo cuore non ce l'ha fatta. Era ricoverato ...