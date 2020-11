Tragedia familiare in mattinata: 59enne uccide il padre a martellate (Di domenica 1 novembre 2020) Omicidio stamane a Bologna, un uomo di 59 anni avrebbe ucciso a martellate l’anziano padre 89enne e successivamente avrebbe provato a togliersi la vita. Dramma questa mattina a Bologna, dove un uomo di 59 anni avrebbe ucciso l’anziano padre e successivamente avrebbe provato a togliersi la vita. L’omicidio si sarebbe consumato all’interno dell’abitazione dove i … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 1 novembre 2020) Omicidio stamane a Bologna, un uomo di 59 anni avrebbe ucciso al’anziano89enne e successivamente avrebbe provato a togliersi la vita. Dramma questa mattina a Bologna, dove un uomo di 59 anni avrebbe ucciso l’anzianoe successivamente avrebbe provato a togliersi la vita. L’omicidio si sarebbe consumato all’interno dell’abitazione dove i … L'articolo proviene da YesLife.it.

endlosenacht : @kalopsiha Eh io sto vedendo l'11 e aiuto, ciò che sembrava 'solo' un heartbreak è diventata una tragedia familiare non ce la faccio più - Marisa10778178 : @NaraStaBocchi2 E dall uso di cannabis, illegale, è facile passare ad altro. È così che ho vissuto una tragedia familiare. - starkcharm_ : RT @Aurorasmile13: Per me stanno facendo passare una storia familiare normalissima come una tragedia greca Facendo passare un messaggio anc… - Sarah89299278 : RT @Aurorasmile13: Per me stanno facendo passare una storia familiare normalissima come una tragedia greca Facendo passare un messaggio anc… - Aurorasmile13 : Per me stanno facendo passare una storia familiare normalissima come una tragedia greca Facendo passare un messaggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia familiare Tragedia familiare: marito uccide la moglie con un'ascia, i Carabinieri lo arrestano ReggioToday Anziano ucciso in casa, conosceva l’omicida: di chi si tratta

Tragedia consumata in casa, dove a morire è un anziano signore che viene ucciso nel letto: l'assassino potrebbe essere una persona a lui molto vicina ...

Morto a 26 anni. Quella strada non era in sicurezza: «Il Comune deve risarcire»

MARGHERA Quella strada non era in sicurezza: Veneto Strade riconosce le colpe e dà il via libera al risarcimento per la morte del 26enne di Cannaregio, ma il Comune non si fa ...

Tragedia consumata in casa, dove a morire è un anziano signore che viene ucciso nel letto: l'assassino potrebbe essere una persona a lui molto vicina ...MARGHERA Quella strada non era in sicurezza: Veneto Strade riconosce le colpe e dà il via libera al risarcimento per la morte del 26enne di Cannaregio, ma il Comune non si fa ...