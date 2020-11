Spezia-Juventus 1-4 | le parole di Ronaldo | “Cristiano è tornato”

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 1 novembre 2020) Cristianoè tornato a fare la voce grossa in campo dopo la quarantena causa Covid-19 e le polemiche dei giorni scorsi. Il fuoriclasse portoghese entra al 56′ sul punteggio di 1-1 e in tre minuti firma il gol decisivo del vantaggiosullo. Chiesa si procura un rigore emette a segno la sua doppietta personale con un morbido tocco sotto a superare Provedel dagli 11 metri. Non soddisfatto,corre e lotta, pressando i difensori ed invitando i compagni a seguirlo in pressione nonostante il vantaggio di 3 gol. Latorna a vincere e anche stavolta Pirlo ringrazia Cristiano. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dall'Inghilterra sicuri: Isco ha deciso LEGGI ANCHE: Mercato Juve, svolta ...