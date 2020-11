“Sempre più bella”. Isabel Totti a 4 anni è già una star, il video di Halloween fa boom e i commenti (e i paragoni con mamma Ilary) si sprecano (Di domenica 1 novembre 2020) Due anni fa è entrata nello studio del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a mamma Ilary. Stavolta, col suo faccino spiritoso ed un sorriso sbarazzino, la sorpresa l’ha fatta a noi con il suo costume da streghetta. Parliamo di Isabel, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, comparsa in queste ore in un video dove dimostra di non aver timore di essere ripresa. La vediamo sorridere e camminare nel giardino di casa, in sottofondo la canzone “Straordinario” di Chiara Galiazzo con la strofa: “E io che vedo solo il tuo sorriso che fa sembrare tutto straordinario come te”. Isabel ha quattro anni ed è la sorella di Cristian, 15 anni e di Chanel, 13. Sia Francesco che ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 1 novembre 2020) Duefa è entrata nello studio del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a. Stavolta, col suo faccino spiritoso ed un sorriso sbarazzino, la sorpresa l’ha fatta a noi con il suo costume da streghetta. Parliamo di, figlia di FrancescoBlasi, comparsa in queste ore in undove dimostra di non aver timore di essere ripresa. La vediamo sorridere e camminare nel giardino di casa, in sottofondo la canzone “Straordinario” di Chiara Galiazzo con la strofa: “E io che vedo solo il tuo sorriso che fa sembrare tutto straordinario come te”.ha quattroed è la sorella di Cristian, 15e di Chanel, 13. Sia Francesco che ...

Capezzone : Oggi su @LaVeritaWeb Conte pronto al lockdown, anche se spera che siano regioni e comuni a togliergli le castagne… - alexbarbera : Hanno iniziato con “organizzatevi con la didattica a distanza se riuscite”. Poi hanno detto “fatela per i più grand… - CottarelliCPI : C'è sempre stato per me un solo vero James Bond. Ora non c'è più ... - 1tal1al1b3ra : RT @Gianmar26145917: #GovernoConte pronto a scarcerare altri 15mila detenuti come misura preventiva al #COVID19 Solito 'modus operandi',… - patriarchyslyer : @thea_ergane Sono arrivati anche i moralisti della pandemia. Immagino loro sempre aggiornati sui dati che parlano s… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sempre più La Corvette più cara di sempre è una L88 Convertible del 1967 autoblog.it