“Se il tuo lavoro non si nota, l’hai fatto bene”: parla il capo animatore di Cyberpunk 2077 (Di domenica 1 novembre 2020) Del terzo rinvio, che ha spostato la data di uscita di Cyberpunk 2077 al 10 dicembre, non vuole parlare. Con diplomatica riservatezza, Daniele Duri rimanda ogni chiarimento all’annuncio ufficiale di Cd Projekt Red, che pochi giorni fa, via Twitter, ha sconfortato l’intero fandom spiegando che la volontà di pubblicare contemporaneamente il videogame più atteso dell’anno su nove piattaforme (fra current e next gen) ne ha inevitabilmente rallentato la produzione. Soprattutto in tempi di pandemia. Per capire quanto il gioco sia atteso, basti pensare che alla notizia del ritardo qualcuno ha reagito minacciando di morte gli sviluppatori. Anche qui, Duri, preferisce soprassedere, in questo caso facendo un favore agli autori di un gesto che, opportunamente, va destinato ... Leggi su wired (Di domenica 1 novembre 2020) Del terzo rinvio, che ha spostato la data di uscita dial 10 dicembre, non vuolere. Con diplomatica riservatezza, Daniele Duri rimanda ogni chiarimento all’annuncio ufficiale di Cd Projekt Red, che pochi giorni fa, via Twitter, ha sconfortato l’intero fandom spiegando che la volontà di pubblicare contemporaneamente il videogame più atteso dell’anno su nove piattaforme (fra current e next gen) ne ha inevitabilmente rallentato la produzione. Soprattutto in tempi di pandemia. Per capire quanto il gioco sia atteso, basti pensare che alla notizia del ritardo qualcuno ha reagito minacciando di morte gli sviluppatori. Anche qui, Duri, preferisce soprassedere, in questo caso facendo un favore agli autori di un gesto che, opportunamente, va destinato ...

FBiasin : Se hai il coraggio di distruggere la roba degli altri non stai combattendo alcuna battaglia se non quella contro il tuo cervello. - ComuneMI : C'è tempo fino al 31/10 per richiedere il rimborso degli abbonamenti di @atm_informa per le mensilità non usate dur… - Paolo_Bargiggia : Quando porti la gente allo stremo. Quando giochi a fare lo sceriffo in un'escalation senza fine, quando usi qualsia… - stabilri : @GiampaoloGalli @ASLRoma1 @nzingaretti @FDebenedetti @CottarelliCPI @istbrunoleoni @999nuvola @CarloStagnaro… - Barbaradany79 : RT @ChiaraGabellini: In questa notte avvolgente cerco tra le stelle il tuo ritratto: sei musica per la mia mente provata dalle difficoltà..… -

Ultime Notizie dalla rete : “Se tuo Carlo Carmine, Da Professionista A Imprenditore: il Bestseller su come creare un business a sette zeri Fortune Italia