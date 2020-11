Sampdoria-Genoa: le formazioni ufficiali (Di domenica 1 novembre 2020) Genova si ferma questa sera per il derby della Lanterna. Anche senza tifosi, la gara ha spunti importanti da una parte e dell’altra. La Sampdoria arriva con 3 vittorie consecutive, il Genoa vuole lasciarsi alle spalle il periodo difficile del Covid. Queste le formazioni ufficiali: Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella. All.Ranieri Genoa (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito; Behrami, Badelj, Rovella; Pandev, Zajc; Scamacca. All.Maran Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 novembre 2020) Genova si ferma questa sera per il derby della Lanterna. Anche senza tifosi, la gara ha spunti importanti da una parte e dell’altra. Laarriva con 3 vittorie consecutive, ilvuole lasciarsi alle spalle il periodo difficile del Covid. Queste le(4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella. All.Ranieri(4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito; Behrami, Badelj, Rovella; Pandev, Zajc; Scamacca. All.Maran Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

newslagoleadait : Le formazioni ufficiali di #SampdoriaGenoa, sfida valida per la 6ª giornata di andata del Campionato di #SerieA 202… - StarSportsTips : Sampdoria vs Genoa, Italy - Serie A - 19:45 - Over 1.5 #Android #iOS - ILOVEPACALCIO : Serie A, Sampdoria-Genoa: le formazioni ufficiali - Ilovepalermocalcio - sportli26181512 : Sampdoria-Genoa, le formazioni ufficiali: Ramirez-Quagliarella contro Pandev-Zajc-Scamacca: SAMPDORIA (4-4-1-1): Au… - pianetagenoa : SAMPDORIA-GENOA LIVE MATCH: rossoblù con modulo 4-3-2-1 -