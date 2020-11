LIVE Sonego-Rublev 2-1, Finale ATP Vienna 2020 in DIRETTA: primi game senza scossoni (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Rovescio in rete di Sonego in uscita dal servizio. 2-2 Servizio e dritto di Rublev. 40-0 Secondo ace di Rublev. 30-0 Seconda un po’ morbida di Rublev, Sonego ci si avventa con il rovescio, che però esce. 15-0 Primo ace di Rublev, che è anche il numero 374 della stagione. 2-1 Sonego, risposta di rovescio lunga di Rublev. 40-15 Buona risposta di Rublev che poi gioca un gran dritto, Sonego non rimanda al di là della rete la palla con il rovescio. 40-0 Arriva il primo ace di Sonego. 30-0 Risposta di rovescio in rete di Rublev. 15-0 Prima centrale vincente di ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Rovescio in rete diin uscita dal servizio. 2-2 Servizio e dritto di. 40-0 Secondo ace di. 30-0 Seconda un po’ morbida dici si avventa con il rovescio, che però esce. 15-0 Primo ace di, che è anche il numero 374 della stagione. 2-1, risposta di rovescio lunga di. 40-15 Buona risposta diche poi gioca un gran dritto,non rimanda al di là della rete la palla con il rovescio. 40-0 Arriva il primo ace di. 30-0 Risposta di rovescio in rete di. 15-0 Prima centrale vincente di ...

Direttaofficial : #tennis ?? E' iniziata la prima finale della carriera per Lorenzo #Sonego, l'avversario a Vienna è l'ostico Rublev… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATP #Vienna Via alla finale tra #Sonego e #Rublev! #live - MarioGiunta : Oggi c’è Super Weekend! Dalle 15 alle 18 seguiremo insieme: ?? Live Torino-Lazio e Spezia-Juventus ?? Post Udinese-… - zazoomblog : LIVE Sonego-Rublev Finale ATP Vienna 2020 in DIRETTA: tra poco la caccia al secondo titolo in carriera del torinese… - robgreg : RT @giusyeffe: .#Sonego-Rublev, il match finale dell'Atp di Vienna, verrà trasmesso in streaming gratis e in diretta tv in chiaro da SuperT… -