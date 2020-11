Inter-Parma, Rizzoli ammette l’errore di Piccinini: “Perisic-Balogh era rigore” (Di lunedì 2 novembre 2020) “Il contatto Perisic-Balogh? È un rigore da punire: l’attaccante prende tempo al difensore che si trova dietro. Se il difensore utilizza le braccia per recuperare e lo fa in maniera fallosa è un rigore da punire. Il Var deve andare in tutte le situazioni alla ricerca delle cose oggettive: qui di oggettivo c’è la dinamica e il braccio sopra Perisic“. Così il designatore degli arbitri Nicola Rizzoli in merito al contatto tra Perisic e Balogh durante Inter-Parma non punito dal direttore di gara Piccinini. “Gli arbitri e il Var ci tengono sempre a prendere le decisioni corrette, nessuno vuole fare il presuntuoso” ha precisato Rizzoli in collegamento con Sky Calcio Club. Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) “Il contatto Perisic-? È un rigore da punire: l’attaccante prende tempo al difensore che si trova dietro. Se il difensore utilizza le braccia per recuperare e lo fa in maniera fallosa è un rigore da punire. Il Var deve andare in tutte le situazioni alla ricerca delle cose oggettive: qui di oggettivo c’è la dinamica e il braccio sopra Perisic“. Così il designatore degli arbitri Nicolain merito al contatto tra Perisic edurantenon punito dal direttore di gara. “Gli arbitri e il Var ci tengono sempre a prendere le decisioni corrette, nessuno vuole fare il presuntuoso” ha precisatoin collegamento con Sky Calcio Club.

