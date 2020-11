Il Coronavirus fa emergere la nostra vera essenza | cogliete l’occasione!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 novembre 2020) Nella tragedia o nella catastrofe viene fuori la verità delle persone: la loro. Non solo, viene fuori anche l’della società, nel nostro caso: la società dei consumi. Quando Giuseppe Conte parla delle festività natalizie, della loro importanza affettiva, subito dopo mette la parola “consumi”. Il Natale serve alla società consumistica, non è certo lo scandalo di un Dio onnipotente che s’incarna nel dolore e nella mortalità, figuriamoci, il Natale è il regno del panettone e della coca cola e di tante altre cosette che hanno un codice a barre. Non sono certo un moralizzatore, non amo castigare niente e nessuno, nemmeno i costumi e tantomeno i consumi. In fondo la vita ci consuma giorno dopo giorno, festività dopo festività, quindi una ...