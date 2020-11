Gigi Proietti è ricoverato in terapia intensiva in gravissime condizioni (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva in una clinica romana. C’è un alone di mistero intorno al suo ricovero urgente, anche voluto dalla sua famiglia che ha voluto la massima riservatezza. Il problema di salute è dovuto a problemi cardiaci ed al momento non sembra che il noto attore … L'articolo Gigi Proietti è ricoverato in terapia intensiva in gravissime condizioni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 2 novembre 2020)in gravinel reparto diin una clinica romana. C’è un alone di mistero intorno al suo ricovero urgente, anche voluto dalla sua famiglia che ha voluto la massima riservatezza. Il problema di salute è dovuto a problemi cardiaci ed al momento non sembra che il noto attore … L'articoloininproviene da www.meteoweek.com.

fanpage : ?? ULTIM'ORA Gigi #Proietti sarebbe ricoverato in gravissime condizioni in una clinica romana - Adnkronos : +++Teatro: Gigi Proietti ricoverato d'urgenza in clinica romana+++ - Corriere : Gigi Proietti ricoverato: è grave - MidnightWithYou : Hanno ricoverato in terapia intensiva per problemi cardiaci Gigi Proietti. Il mio cuore al momento è un po’ spezzato ... - Lostinata000 : RT @walker_anto: Se il 2020 si porta via anche Gigi Proietti allora ditelo, basta, chiudiamola tutti qui e ripartiamo da zero su Giove. #gi… -