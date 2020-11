Gf Vip, Tommaso Zorzi in lacrime confessa: “Mi ha ricordato quando…” (Di domenica 1 novembre 2020) Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. Nella serata di ieri, 31 ottobre, come ogni anno è stata organizzata una festa di Halloween nella casa. Per l’occasione ad ogni concorrente è stato consegnato un costume a tema dei più famosi personaggi dei film horror, per un perfetto party da brividi. Ma è stato proprio in quel momento che Tommaso Zorzi ha avuto un crollo psicologico ed è scoppiato in lacrime lasciandosi andare ad un lungo sfogo. Ma vediamo meglio cosa è successo. Tommaso Zorzi e il ricordo del passato: “Tutti ridevano di me” Come di consueto, in occasione della ricorrenza di Halloween il Grande Fratello ha organizzato una festa da brividi. A ogni concorrente è stato dato un costume e a Stefania Orlando e ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 1 novembre 2020) Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. Nella serata di ieri, 31 ottobre, come ogni anno è stata organizzata una festa di Halloween nella casa. Per l’occasione ad ogni concorrente è stato consegnato un costume a tema dei più famosi personaggi dei film horror, per un perfetto party da brividi. Ma è stato proprio in quel momento cheha avuto un crollo psicologico ed è scoppiato inlasciandosi andare ad un lungo sfogo. Ma vediamo meglio cosa è successo.e il ricordo del passato: “Tutti ridevano di me” Come di consueto, in occasione della ricorrenza di Halloween il Grande Fratello ha organizzato una festa da brividi. A ogni concorrente è stato dato un costume e a Stefania Orlando e ...

