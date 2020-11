Gazzetta | la mediazione di Giuntoli è stata determinante per l’accordo Gattuso-Adl

(Di domenica 1 novembre 2020) Rinofirmerà con il Napoli fino al 2023. L’intesa tra il tecnico e il presidente De Laurentiis èraggiunta ieri pomeriggio nel corso di un pranzo a cui era presente anche il direttore sportivo. E proprio il ruolo del diesse, scrive ladello Sport, è statoper favorire l’accordo tra le parti. Per l’ufficialità manca solo la firma, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Scrive la rosea: “Ladi Cristianoperché allenatore e presidente sancissero l’intesa con una stretta di mano. Accordo che potrebbe essere firmato nei prossimi giorni, perché per il tweet ufficiale manca ...

Come riferisce Gazzetta.it l'accordo è vicinissimo ... Non c'è stato nessun braccio di ferro, è bene chiarirlo, perché la mediazione di Giuntoli è stata fondamentale perché i due giungessero ad un ...L'allenatore, De Laurentiis e Giuntoli hanno raggiunto l'intesa: prevista anche un'opzione per un terzo anno. A Gattuso poco meno di due milioni con bonus, non ci sono penali ...