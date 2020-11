Fontana: “Il lockdown in Lombardia non è utile. Se serve facciamolo nazionale” (Di domenica 1 novembre 2020) La Lombardia è ancora oggi una delle Regioni più colpite dal COVID-19 con quasi il doppio dei contagi della Campania, ma anche Piemonte, Veneto, Lazio ed Emilia Romagna sono sorvegliate speciali. Da ore si susseguono gli incontri in vista del nuovo DPCM che dovrebbe arrivare nella giornata di domani e tra le ipotesi al vaglio dell’esecutivo di Giuseppe Conte ci sarebbe quella di lockdown regionali per le aree più colpite, con conseguente limitazione degli spostamenti tra Regioni. Tra i contrari c’è proprio il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che sarebbe più propenso a limitare gli spostamenti degli over 70. Il governatore leghista ha spiegato che imporre un lockdown alle aree più colpite del Paese non sortirebbe l’effetto ... Leggi su blogo (Di domenica 1 novembre 2020) Laè ancora oggi una delle Regioni più colpite dal COVID-19 con quasi il doppio dei contagi della Campania, ma anche Piemonte, Veneto, Lazio ed Emilia Romagna sono sorvegliate speciali. Da ore si susseguono gli incontri in vista del nuovo DPCM che dovrebbe arrivare nella giornata di domani e tra le ipotesi al vaglio dell’esecutivo di Giuseppe Conte ci sarebbe quella diregionali per le aree più colpite, con conseguente limitazione degli spostamenti tra Regioni. Tra i contrari c’è proprio il Presidente della RegioneAttilio, che sarebbe più propenso a limitare gli spostamenti degli over 70. Il governatore leghista ha spiegato che imporre unalle aree più colpite del Paese non sortirebbe l’effetto ...

pfmajorino : Incredibile che #Salvini poi parli sul governo rispetto alla pandemia con toni duri, che da mesi copre il suo amich… - repubblica : Misure anti Covid, il governatore Fontana: 'No a un lockdown territoriale, servono misure uniformi per tutto il Pae… - matteosalvinimi : IL PENTIMENTO DI CLAUDIA #FUSANI: “VOGLIO CHIEDERE SCUSA A BERTOLASO, E ANCHE AD ATTILIO FONTANA, PERCHÉ LO AVEVAMO… - nenanavi : RT @LaStampa: Coronavirus, Fontana: “Il governo dia segnali coerenti: misure uguali in tutto il Paese” - Luca88220937 : Coronavirus, Fontana: “Il governo dia segnali coerenti: misure uguali in tutto il Paese” -

