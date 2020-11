F1, Hamilton: “Possibile addio di Wolff? Non mi preoccupa, non so neanche se ci sarò ancora” (Di domenica 1 novembre 2020) “Sono qui da molto tempo e al momento non so nemmeno dire se ci sarò l’anno prossimo. Al momento quindi la decisione di Wolff non mi preoccupa. Posso capire la voglia di fare un passo indietro e dare più tempo alla famiglia“. Queste le parole di Lewis Hamilton, che dopo il Gp dell’Emilia Romagna a Imola ha risposto ai giornalisti in merito al suo rinnovo con la Mercedes e alla possibilità che il team principal Toto Wolff lasci la scuderia. “Personalmente mi sento benissimo, sono molto forte e credo che possa andare avanti ancora per un bel po’. Mi piacerebbe esserci anche in futuro ma non ci sono garanzie. Aspettiamo e vediamo” ha concluso il campione del mondo della Formula 1. Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) “Sono qui da molto tempo e al momento non so nemmeno dire se ci sarò l’anno prossimo. Al momento quindi la decisione dinon mi. Posso capire la voglia di fare un passo indietro e dare più tempo alla famiglia“. Queste le parole di Lewis, che dopo il Gp dell’Emilia Romagna a Imola ha risposto ai giornalisti in merito al suo rinnovo con la Mercedes e alla possibilità che il team principal Totolasci la scuderia. “Personalmente mi sento benissimo, sono molto forte e credo che possa andare avanti ancora per un bel po’. Mi piacerebbe esserci anche in futuro ma non ci sono garanzie. Aspettiamo e vediamo” ha concluso il campione del mondo della Formula 1.

sportface2016 : #Formula1, le dichiarazioni di Lewis #Hamilton sul suo futuro e sul possibile addio di #Wolff - lovingcarlettoo : ma perché deve bucare proprio max, non è possibile che ad hamilton queste cose non succedano mai - NearavonTease : Hamilton che fa lo shoey con Riccardo la miglior conclusione possibile di questo gp di merda #ImolaGP - OfficialRei7 : Hamilton che beve dalla scarpa di Ricciardo non lo credevo possibile, pensavo di morire prima. #EmiliaRomagnaGP - TeenaMahr : È stato fortunato, ma la fortuna aiuta gli audaci e Hamilton ha sempre fatto il possibile per andarle incontro #ImolaGP -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton “Possibile SNAI – Formula 1: torna Imola dopo 14 anni Leclerc come Schumacher? Un colpo da 25 Fortune Italia