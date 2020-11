Coronavirus tra i banchi | a scuola è boom di contagi

Leggi su iltempo

(Di domenica 1 novembre 2020) Oltre 3.700 casi di Covid-19 nelle scuole del Lazio dal 14 settembre ad oggi, in parallelo al netto aumento deisul fronte nazionale. E cresce il numero di istituti che sceglie di puntare oltremodo sulla didattica digitale seguendo i dettami del nuovo Dpcm. Così la Regione Lazio decide (tardivamente) di finanziare il superamento del digital divide di cui ancora soffrono troppi istituti. Gli stessi che hanno visto moltiplicarsi i problemi sul tema proprio negli ultimi giorni. Non a caso in diversi hanno richiesto alle famiglie monitoraggi per verificare il possesso di strumentazioni digitali da parte degli alunni. "Mettiamo a disposizione oltre 3 milioni di euro per la connessione internet degli studenti del Lazio", ha affermato il presidente Nicola Zingaretti, annunciando un nuovo bando per rafforzare la connettività basato su procedure ...