Coronavirus, le Regioni: limitare gli spostamenti degli anziani over 70. E chi conduce ancora attività e imprese? (Di domenica 1 novembre 2020) «Il Paese non può permettersi un nuovo lockdown», dice il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il quale in una nota sui social suggerisce che bisogna intervenire sulla categoria più fragile, gli anziani. Resta da capire che cosa si dovrà fare con gli ultrasettantenni in buona salute, che magari sono titolari di attività, magari in proprio, e che non possono stare in poltrona perchè devono impegnarsi per se stessi e, in molti casi, per le persone che dipendono da loro Leggi su firenzepost (Di domenica 1 novembre 2020) «Il Paese non può permettersi un nuovo lockdown», dice il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il quale in una nota sui social suggerisce che bisogna intervenire sulla categoria più fragile, gli. Resta da capire che cosa si dovrà fare con gli ultrasettantenni in buona salute, che magari sono titolari di attività, magari in proprio, e che non possono stare in poltrona perchè devono impegnarsi per se stessi e, in molti casi, per le persone che dipendono da loro

Limitare gli spostamenti degli over 70 per cercare di ridurre la diffusione del coronavirus è, infatti, una delle ipotesi prospettate da alcune regioni, in particolare, secondo quanto si apprende, ...

L’esternazione è arrivata nel corso della riunione tra ministri e Regioni in vista del nuovo Dpcm per contenere il coronavirus. Insieme ai governatori di Piemonte e Lombardia, Toti ha avanzato la ...

L'esternazione è arrivata nel corso della riunione tra ministri e Regioni in vista del nuovo Dpcm per contenere il coronavirus. Insieme ai governatori di Piemonte e Lombardia, Toti ha avanzato la ...