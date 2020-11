Coronavirus Lazio, aumentano i contagi: 2351 positivi in 24 ore. Roma sotto i 1000 casi. La situazione aggiornata al 1° Novembre nelle Asl (Di domenica 1 novembre 2020) Coronavirus nel Lazio, oggi, su circa 23 mila tamponi (-1.825 rispetto a ieri), sono stati registrati 2.351 casi positivi (+62 in confronto a ieri), con 19 decessi (3 in meno di ieri) e 108 guariti. Sale quindi il rapporto tra positivi e tamponi, attestandosi al 10%. La città di Roma torna sotto i 1.000 casi, mentre crescono le province. Prosegue l’attività di riconversione della rete ospedaliera, va assolutamente potenziata l’assistenza domiciliare da parte dei medici di medicina generale (MMG). “A questo scopo – dichiara l’assessore alla sanità Alessio D’Amato – è stata creata nuova funzione assistenziale COVID-ADI (assistenza domiciliare integrata COVID) ed è partita la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 novembre 2020)nel, oggi, su circa 23 mila tamponi (-1.825 rispetto a ieri), sono stati registrati 2.351(+62 in confronto a ieri), con 19 decessi (3 in meno di ieri) e 108 guariti. Sale quindi il rapporto trae tamponi, attestandosi al 10%. La città ditornai 1.000, mentre crescono le province. Prosegue l’attività di riconversione della rete ospedaliera, va assolutamente potenziata l’assistenza domiciliare da parte dei medici di medicina generale (MMG). “A questo scopo – dichiara l’assessore alla sanità Alessio D’Amato – è stata creata nuova funzione assistenziale COVID-ADI (assistenza domiciliare integrata COVID) ed è partita la ...

