Botafogo | gli ultrà invadono gli uffici | interviene la polizia

(Di domenica 1 novembre 2020) Quasi trecento ultrà hanno invaso la club-house delper contestare il presidente Nelson Mufarrej e alcuni giocatori, come Pedro Rau e Barrandeguy. Si sono registrati momenti di paura: all'...

Corriere dello Sport.it

Il Botafogo sta cercando il quarto tecnico di una stagione senza pace. Il favorito per la panchina è Alexandre Gallo, ex selezionatore del Brasile Under 20. Un clima di grande incertezza che ha fatto ......30 Ypiranga - RS - São Bento - SP Brasile > Série C 2020 Gruppe A 19:30 Ferroviário - CE - Treze - PB 22:00 Botafogo - PB - Jacuipense - BA Vila Nova - GO - Remo - PA Brasile > Série D 2020 > ...