Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 31 ottobre 2020

(Di domenica 1 novembre 2020)dei programmi più visti di31, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 Ballando con le Stelle ha totalizzato 4021 spettatori (20.01% di share); su Canale5 il programma Tu si que vales ha avuto 5204 spettatori (share 26.94%). Su Italia1 il film Canterville – Un fantasma per antenato ha ottenuto 1206 spettatori (4.85%); su Rai2 il film Il nome della Rosa 1092 (4.46%) e Criminal Minds 1012 (4.07%) nel secondo; su Rai3 la puntata di Sapiens – Un solo pianeta 1109 spettatori (share 5.07%); su Rete4 il film 58 minuti per morire 732 spettatori (3.23%); su La7 Mato Grosso ne ha avuti 693 (2.86%).tv Access prime time ...

