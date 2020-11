The Witcher di Netflix nella seconda stagione introdurrà un cambiamento radicale per uno dei personaggi (Di sabato 31 ottobre 2020) The Witcher Season 2 è attualmente in fase di ripresa, la nuova stagione dell'amata serie Netflix ispirata al famoso videogioco CD Projekt Red e fedele ai romanzi polacchi originali, arriverà sui nostri computer nel corso del prossimo anno.In questi giorni stanno arrivando dal set numerose foto, dalle quali nascono spesso le indiscrezioni più selvagge. Una di queste, potrebbe aver svelato un importante dettaglio di trama per uno degli episodi della stagione 2 e, al tempo stesso, rappresentare un cambiamento radicale nella canonicità di un personaggio importante dell'opera.Se non volete alcun genere di spoiler, a prescindere che si tratti di un dettaglio autentico o meno, vi invitiamo a non proseguire la lettura.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 31 ottobre 2020) TheSeason 2 è attualmente in fase di ripresa, la nuovadell'amata serieispirata al famoso videogioco CD Projekt Red e fedele ai romanzi polacchi originali, arriverà sui nostri computer nel corso del prossimo anno.In questi giorni stanno arrivando dal set numerose foto, dalle quali nascono spesso le indiscrezioni più selvagge. Una di queste, potrebbe aver svelato un importante dettaglio di trama per uno degli episodi della2 e, al tempo stesso, rappresentare uncanonicità di uno importante dell'opera.Se non volete alcun genere di spoiler, a prescindere che si tratti di un dettaglio autentico o meno, vi invitiamo a non proseguire la lettura.Leggi altro...

dysagiata : RT @pondgitsune: di the witcher sono molto interessanti le inquadrature dove si vedono i pantaloni di pelle attillati di henry cavill - kalavgang : RT @pondgitsune: di the witcher sono molto interessanti le inquadrature dove si vedono i pantaloni di pelle attillati di henry cavill - _LizSpier : RT @pondgitsune: di the witcher sono molto interessanti le inquadrature dove si vedono i pantaloni di pelle attillati di henry cavill - mightaslirry : RT @pondgitsune: di the witcher sono molto interessanti le inquadrature dove si vedono i pantaloni di pelle attillati di henry cavill - flvtchersmiles : RT @pondgitsune: di the witcher sono molto interessanti le inquadrature dove si vedono i pantaloni di pelle attillati di henry cavill -