Sei Nazioni | l' Italia crolla contro l' Inghilterra

abuongi : #Rugby #SixNations E' finita così, ma stavolta ci sono anche note liete #ITAvENG @Federugby @SixNationsRugby… - Corriere : Rugby, Sei Nazioni: Italia-Inghilterra 5-34, per gli azzurri cucchiaio di legno - princigallomich : Sei Nazioni, Inghilterra batte 34-5 l’Italia all’Olimpico - nestquotidiano : Sei Nazioni, Inghilterra batte 34-5 l’Italia all’Olimpico - Klasho7 : @Gazzetta_it Strano, di solito arrivano sempre primi al Sei Nazioni. ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Sei Nazioni

ROMA (ITALPRESS) – In un match valido per la 5a e ultima giornata del Sei Nazioni 2020, all’Olimpico l’Inghilterra ha battuto l’Italia 34-5. Cinque a uno il conto delle mete. Per la squadra di Franco ...Si tratta della 27esima sconfitta di fila: gli azzurri non vincono dal 28 febbraio 2015 in Scozia.ROMA (ITALPRESS) - In un match valido per la 5a ...