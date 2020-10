Secondo il sondaggio Ipsos il gradimento di Conte cala di 7 punti (Di sabato 31 ottobre 2020) «La speranza di uscire dal tunnel è venuta meno e ha lasciato spazio al malContento che si riflette sull’apprezzamento dell’operato del governo e del presidente Conte. Infatti, l’indice di gradimento di Conte, pur mantenendosi elevato, fa registrare una brusca flessione: rispetto al mese scorso diminuisce di 7 punti sia per l’esecutivo (da 62 a 55), sia per il premier (da 65 a 58)». È quanto rileva Nando Pagnoncelli, illustrando un sondaggio pubblicato sul Corriere della Sera, con il titolo: “Giù il gradimento di Conte: -7. calano i 5 Stelle e Fdi li affianca. Brusca flessione anche per il governo. Lega prima al 24,5%, poi il Pd (20,7%)“. LEGGI ANCHE –> Il ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 31 ottobre 2020) «La speranza di uscire dal tunnel è venuta meno e ha lasciato spazio al malnto che si riflette sull’apprezzamento dell’operato del governo e del presidente. Infatti, l’indice didi, pur mantenendosi elevato, fa registrare una brusca flessione: rispetto al mese scorso diminuisce di 7sia per l’esecutivo (da 62 a 55), sia per il premier (da 65 a 58)». È quanto rileva Nando Pagnoncelli, illustrando unpubblicato sul Corriere della Sera, con il titolo: “Giù ildi: -7.no i 5 Stelle e Fdi li affianca. Brusca flessione anche per il governo. Lega prima al 24,5%, poi il Pd (20,7%)“. LEGGI ANCHE –> Il ...

