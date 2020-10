Sant’Agata de’ Goti | il Pd accusa la maggioranza | “Insensibili verso i più deboli”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del Pd di Sant’Agata de’in merito al consiglio comunale di venerdì e alle prime azioni della nuova amministrazione comunale. “Nel consiglio comunale di venerdì sera, abbiamo assistito all’omicidio della sensibilitàle fasce più deboli e le famiglie con redditi medio-bassi. Sulla scelta legata alla aliquota per l’addizionale IRPEF, nonostante la possibilità di differenziarla in funzione del reddito (resa possibile anche come precisato nel Decreto Ministeriale del 1/10/2020 che ha approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2021), laha deciso di applicare l’aliquota massima a tutti, infischiandosene altamente del principio di progressività. Si sarebbe ...