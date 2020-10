Real Madrid, Valverde: “Stiamo bene, godiamoci la vittoria ma la testa è già all’Inter” (Di domenica 1 novembre 2020) Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, ha parlato dopo la vittoria dei Blancos contro il Huesca. Il centrocampista uruguaiano ha detto la sua in vista della sfida con l'Inter:caption id="attachment 803350" align="alignnone" width="594" Valverde(Getty Images)/caption"Sono felice, quando lavori a volte i risultati non si ottengono e devi continuare a lavorare - ha dichiarato il centrocampista del Real Madrid. Abbiamo dimostrato che stiamo bene. godiamoci oggi questa vittoria ma stiamo già pensando alla prossima partita che sarà importante. In questa squadra devi sempre vincere. La forza del gruppo sta nel continuare ad allenarsi e migliorarsi come squadra. Questo ci aiuta molto". Intanto, il ... Leggi su itasportpress (Di domenica 1 novembre 2020) Federico, centrocampista del, ha parlato dopo ladei Blancos contro il Huesca. Il centrocampista uruguaiano ha detto la sua in vista della sfida con l'Inter:caption id="attachment 803350" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption"Sono felice, quando lavori a volte i risultati non si ottengono e devi continuare a lavorare - ha dichiarato il centrocampista del. Abbiamo dimostrato che stiamooggi questama stiamo già pensando alla prossima partita che sarà importante. In questa squadra devi sempre vincere. La forza del gruppo sta nel continuare ad allenarsi e migliorarsi come squadra. Questo ci aiuta molto". Intanto, il ...

