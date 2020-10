Paolo Brosio entra al GF VIP 5 e già scuote i social: ‘I tamponi sono inattendibili’ (Di sabato 31 ottobre 2020) Durante la puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda venerdì 30 ottobre, finalmente è entrato Paolo Brosio. Il giornalista sarebbe dovuto entrare già a settembre ma, come ormai noto, aveva contratto il covid ed era stato ricoverato in ospedale per diverso tempo. La bugia di Paolo Brosio sulle ‘donne’ A poche ore dal suo ingresso al GF VIP 5, il giornalista è già stato protagonista di alcune vicende e piccole bugie. Appena entrato, infatti, Signorini aveva subito precisato che Brosio non vedeva una donna da più di 50 giorni. Il vippone ha confermato che il periodo in ospedale era stato orrendo ma che aveva visto delle belle infermiere una volta uscito, anche nella casa aveva notato 2 o 3 ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 31 ottobre 2020) Durante la puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda venerdì 30 ottobre, finalmente èto. Il giornalista sarebbe dovutore già a settembre ma, come ormai noto, aveva contratto il covid ed era stato ricoverato in ospedale per diverso tempo. La bugia disulle ‘donne’ A poche ore dal suo ingresso al GF VIP 5, il giornalista è già stato protagonista di alcune vicende e piccole bugie. Appenato, infatti, Signorini aveva subito precisato chenon vedeva una donna da più di 50 giorni. Il vippone ha confermato che il periodo in ospedale era stato orrendo ma che aveva visto delle belle infermiere una volta uscito, anche nella casa aveva notato 2 o 3 ...

trash_italiano : Secondo me avrebbe imprecato anche Paolo Brosio dopo tutte queste clip su Elisabetta e Pierpaolo. #GFVIP - trash_italiano : 'IO MI SONO DEPILATO PER PAOLO BROSIO?' ?? #GFVIP - GrandeFratello : Stasera finalmente Paolo Brosio entrerà nella Casa di #GFVIP! ?? - Corriere : Gregoraci contro Orlando: «Sei tristissima». E nella Casa arriva Paolo Brosio - Il meglio e il peggio - HoUnNomeStrano : in tutti gli screen che ho fatto a maria teresa che fa la scritta si vede Paolo Brosio dietro che cammina #GFVIP -