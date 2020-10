Mihajlovic: «I ragazzi si devono parlare di più, comunicare. Invece stanno sempre tutti sui social» (Di sabato 31 ottobre 2020) Ieri il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara di stasera contro il Cagliari ed ha parlato anche di mercato. «Non mi piace prendere un giocatore tanto per prenderlo. Non voglio fare le cose tanto per fare, ci vuole logica, dobbiamo essere lucidi, non prendiamo ad esempio il Governo che fa decreti a c… di cane. Ok, non dovevo dirlo ma ormai l’ho detto». Sinisa ha parlato anche della sua squadra, manifestando la necessità che tra i giocatori si comunichi di più. Ha detto: «L’identità di squadra l’abbiamo, ma questi ragazzi si devono parlare di più. devono comunicare. stanno tutti sui social, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 ottobre 2020) Ieri il tecnico del Bologna, Sinisa, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara di stasera contro il Cagliari ed ha parlato anche di mercato. «Non mi piace prendere un giocatore tanto per prenderlo. Non voglio fare le cose tanto per fare, ci vuole logica, dobbiamo essere lucidi, non prendiamo ad esempio il Governo che fa decreti a c… di cane. Ok, non dovevo dirlo ma ormai l’ho detto». Sinisa ha parlato anche della sua squadra, manifestando la necessità che tra i giocatori si comunichi di più. Ha detto: «L’identità di squadra l’abbiamo, ma questisidi più.sui, ...

