Mes: Gentiloni, 'Italia trarrebbe sicuramente vantaggio' (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Non farei degli automatismi perchè possono apparire troppo semplicistici" tra il mancato utilizzo del Mes e le attuali conseguenze del coronavirus. "Quello che è certo è che l'Italia ne trarrebbe vantaggio, sarebbero un vantaggio per tutti i Paesi che hanno tassi più elevati rispetto a quelli che vengono concessi dalla Commissione europea". Lo ha affermato il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, ospite del Festival dell'ottimismo de 'Il Foglio'. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Non farei degli automatismi perchè possono apparire troppo semplicistici" tra il mancato utilizzo del Mes e le attuali conseguenze del coronavirus. "Quello che è certo è che l'ne, sarebbero unper tutti i Paesi che hanno tassi più elevati rispetto a quelli che vengono concessi dalla Commissione europea". Lo ha affermato il commissario europeo agli Affari economici, Paolo, ospite del Festival dell'ottimismo de 'Il Foglio'.

Mes: Gentiloni, 'Italia trarrebbe sicuramente vantaggio'

